Производство БПЛА в Ижевске ZALA показало новое поколение семейства «Ланцет»

Ижевское производство беспилотников ZALA Aero представило новое поколение барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет», сообщает пресс-служба предприятия.

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«”Изделие 51” и “Изделие 52” прошли глубокую модернизацию аппаратной и программной частей. Оснащены новыми каналами связи и новой интеллектуальной системой наведения»,— указано в сообщении.

Так, к преимуществу «Изделия 51» относят запуск с помощью разовой пусковой установки, что «значительно» сокращает время подготовки к запуску и обеспечивает мобильность расчетов. «Ланцеты» активно применяются в зоне СВО.

Беспилотники «Ланцеты» были впервые представлены в июне 2019 года. Начали эксплуатироваться с 2020 года. В боевом режиме БПЛА вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями. Дальность действия «Изделия 51-Э» составляет 40 км, продолжительность полета — 40 минут, скорость — 90 и более км/ч.