Уралвагонфинал

Соперником «Локомотива» в финале play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ стал «Трактор». В полуфинальной серии челябинцы обыграли московское «Динамо» в пяти матчах, одолев его в пятом на своей площадке со счетом 4:3 благодаря броску в концовке Максима Шабанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола самого опасного форварда «Трактора» Максима Шабанова, в том числе решающий в концовке пятого матча серии с «Динамо», принесли челябинскому клубу первый за 12 лет финал Кубка Гагарина

Фото: Кузьмин Юрий / КХЛ Два гола самого опасного форварда «Трактора» Максима Шабанова, в том числе решающий в концовке пятого матча серии с «Динамо», принесли челябинскому клубу первый за 12 лет финал Кубка Гагарина

Фото: Кузьмин Юрий / КХЛ

Что-то «Динамо», уже очутившись в этой серии на грани катастрофы, все-таки нащупало такое, чтобы можно было всерьез помечтать о том, чтобы почти безнадежное положение превратить в полное надежд. Выиграв после трех подряд поражений четвертый, домашний, матч, оно и в пятом, гостевом, напрягало «Трактор» своей активностью — много бросков, много борьбы. И кажется, эта динамовская энергетика, которую никак не удавалось притушить, была причиной срыва, допущенного Артемом Блажиевским.

Когда постоянно приходится следить за концентрацией, за подвижными соперниками, ошибки неизбежны.

Блажиевский заработал дурацкое удаление — за выброс шайбы. А большинство — это, как известно, козырь «Динамо», в каком бы тонусе оно ни находилось. И даже без внесенных в список потерь Максима Комтуа с Седриком Пакеттом.

«Трактор» формально эти две минуты выдержал. Но когда Блажиевский под предупреждающий стук клюшки динамовского голкипера Владислава Подъяпольского уже возвращался на лед, Игорь Ожиганов от синей линии очень грамотно — резко, низом — пустил шайбу в направлении ворот. А на ее пути оказался Максим Джиошвили, для которого такой бросок был сродни идеальному пасу — подправлять одно удовольствие.

«Трактор», пропустив, режим переключил моментально. И даже странно было вспоминать, что до гола он не собирался драться за инициативу.

Сейчас это был другой «Трактор» — злой, мощный, быстрый, не покидающий чужую зону, все время выцарапывая шайбу у бортов. «Динамо» пережило этот страшный отрезок каким-то чудом. А трибуны, наверное, неоднократно прокляли Владислава Подъяпольского за исключительную для такой обстановки внимательность. Ни на долю секунды не расслабился.

Но во время отдыха «Трактор» настрой-то не расплескал. Во втором периоде он был ровно таким же. В конце концов не устоял и железный Подъяпольский. Челябинская атака накатила на него девятым валом, а на гребень вынесло Василия Глотова, который, проявив терпение, обогнул вратаря, чтобы увидеть перед собой желанный пустой угол.

А Подъяпольский продолжал выручать — до тех пор, пока, к ужасу динамовских поклонников, не покинул площадку, уступая место Максиму Моторыгину. Ну да, подозрения насчет того, что он все же умудрился, совершая свои подвиги, получить травму, оправдались.

Моторыгина «размочили» быстро. Максим Шабанов, самый острый форвард «Трактора», во втором периоде уже однажды прошил динамовского вратаря — еще Подъяпольского. Но в том эпизоде ему не повезло: шайба проскочила рядом со стойкой. На сей раз все срослось для Шабанова удачно — попал в девятку.

«Динамо» попыталось среагировать на оплеухи в стиле соперника — то есть добавив. Получилось так себе — всплеск продлился недолго.

«Трактор» все равно выглядел целеустремленнее, энергичнее. И подарил публике новый повод для радости. Эстафету у Максима Шабанова принял Никита Коростелев, промчавшийся после перехвата примерно до той же точки в левом круге вбрасывания, откуда стрелял его партнер. Выстрел Коростелева тоже был снайперским.

Было ощущение, что «Динамо» сопротивляется из последних сил. Но на морально-волевых оно как-то все же выживало, сохраняло разницу, которая еще не представлялась приговором. Да хоть ценой удаления, как в случае с Никитой Гусевым, зацепившим уже летевшего один на один с Моторыгиным Александра Кадейкина.

И интрига вместо того, чтобы угаснуть, действительно возродилась.

Заключительную двадцатиминутку «Динамо» начало в большинстве, и Бреннан Менелл сократил его отставание до минимума. Настроение у гостей явно улучшилось, а времени до окончания основного времени оставался вагон. Все можно успеть — если, конечно, оппоненты дадут слабину.

«Динамо» ее, крохотной фальши от «Трактора», дождалось. И Артем Швец-Роговой с метра расстрелял челябинского вратаря Зака Фукале, напрасно пластавшегося на ленточке. Все шло к овертайму. Потерпеть «Динамо» надо было полторы минуты. Оно не дотерпело. Безобидную на первый взгляд челябинскую вылазку в динамовскую зону в роковую для гостей трансформировал бросок Максима Шабанова — меткий и неудобный для Моторыгина. Хотя фаны «Динамо», не исключено, все равно грустили в это мгновение по Подъяпольскому: он-то справлялся с бросками в сто раз сложнее.

«Трактор» впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Гагарина. В решающей серии play-off он встретится с обыгравшим в тех же пяти матчах «Салават Юлаев» «Локомотивом». Ярославцы, победители регулярного чемпионата, будут иметь в ней преимущество своей площадки.

Алексей Доспехов