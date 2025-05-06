На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает о комплексе опасных метеоявлений, ожидаемых с 6 по 8 мая. В регионе действует штормовое предупреждение.

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По данным спасателей, в период с 14:00 до вечера 6 мая, во второй половине дня 7 мая, а также в течение суток 8 мая местами по краю, за исключением Сочи, прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В связи с этим жителям рекомендуют по возможности оставаться в помещениях, следить за состоянием электрических и газовых систем, подготовить документы и необходимые вещи. Особое внимание просят уделить безопасности имущества, защищая ценные вещи от влаги.

МЧС напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номерам: 112 (единый номер экстренных служб),101 (пожарные и спасатели с мобильного), 8 (861) 250-60-34 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 6 мая ожидается переменная облачность. В южной половине региона местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Анна Гречко