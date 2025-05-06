На Кубани 6 мая прогнозируют потепление до +26 градусов

На Кубани 6 мая ожидается переменная облачность. По данным Краснодарского ЦГМС, большая часть территории останется без осадков, однако в южной половине региона местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Дневная температура воздуха в крае поднимется до +21...26°. На азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах столбики термометров покажут +17...22°, а в горах похолодает до +5...10°.

На черноморском побережье также ожидается переменная облачность с локальными кратковременными дождями и грозами. Ветер южной четверти усилится до 6–11 м/с с порывами до 13 м/с. Температура на побережье составит +15...20°.

В Краснодаре синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный 4–9 м/с. Воздух в городе прогреется до +22...24°.

Анна Гречко