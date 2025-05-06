В Самаре на четыре часа закрывался аэропорт

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в самарском аэропорту Курумоч ночью во вторник, 6 мая. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Самару»,— говорится в сообщении.

Ограничения в самарском аэропорту вводились с 2:00 до 6:00 (MSK). Утром во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о трех вражеских беспилотниках, сбитых над предприятиями Новокуйбышевска. Никто не погиб и не пострадал. Инфраструктура не повреждена.

Георгий Портнов