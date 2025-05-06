В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве соседа

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 74-летнего мужчину по подозрению в убийстве 46-летнего соседа по дому. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Инцидент произошел вечером в доме по улице Академика Королева. Полиция сообщила сотрудникам Росгвардии об обнаруженном на лестничной площадке теле мужчины с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело 46-летнего жителя дома и кровавый след, ведущий в соседний подъезд. Свидетели рассказали, что погибший пытался добраться до своей квартиры, но скончался.

Следы крови привели росгвардейцев к квартире, из которой выходил 46-летний мужчина. Внутри они нашли 74-летнего хозяина жилища с пятнами крови на руках и одежде.

Как установило расследование, пенсионер вместе с соседом распивали спиртное. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес три удара кухонным ножом в живот соседу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Артём Дергунов