Двое жителей курского села Тяжино пострадали при атаке дронов ВСУ

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что вчера вечером, 5 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали село Тяжино в Глушковском районе. В результате 60-летняя женщина получила ранение ноги, 59-летний мужчина — осколочные ранения, рвано-ушибленные раны и термический ожог.

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Курской областной больнице. В общей сложности за вчерашний день и сегодняшнюю ночь из-за атак ВСУ в больницу попали семь человек, еще трое погибли, уточнил господин Хинштейн в Telegram.

5 мая ВСУ также нанесли удар по электроподстанции в Рыльске. Пострадали двое несовершеннолетних. Также повреждены два трансформатора, город оказался обесточен. Ремонтные бригады уже приступили к работе над восстановлением электроснабжения.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».