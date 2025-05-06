Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения в Рыльске

Ремонтные бригады ночью приступили к восстановлению электроснабжения в городе Рыльске Курской области, обесточенном после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). В первую очередь надо обеспечить электричеством объекты социнфраструктуры, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Делается все возможное. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу жителей отнестись к случившемуся с пониманием»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Вчера вечером, 5 мая, ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске. В результате пострадали двое несовершеннолетних. Также были повреждены два трансформатора, в городе полностью отключен свет.

Новости компаний Все