Ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения в Рыльске

Ремонтные бригады ночью приступили к восстановлению электроснабжения в городе Рыльске Курской области, обесточенном после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). В первую очередь надо обеспечить электричеством объекты социнфраструктуры, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Делается все возможное. Ситуацию держу на личном контроле. Прошу жителей отнестись к случившемуся с пониманием»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Вчера вечером, 5 мая, ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Рыльске. В результате пострадали двое несовершеннолетних. Также были повреждены два трансформатора, в городе полностью отключен свет.