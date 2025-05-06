Продажи говядины на Кубани выросли на 30% перед майскими праздниками

Продажи говядины в Краснодарском крае перед майскими праздниками 2025 года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитику Контур.Маркет и METRO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Исследование охватило 107 тыс. чеков жителей региона за период с 14 по 25 апреля. «Данные показывают, что из всех типов мяса и мясной продукции в этом году жители Краснодарского края чаще покупают говядину»,— отмечается в материалах исследования.

Средний чек при приобретении говядины в Краснодарском крае в апреле 2025 года достиг 1,3 тыс. руб, что на 13% превышает прошлогодние показатели.

При этом реализация других видов мяса снизилась: продажи индейки упали на 13%, курицы — на 36%, свинины — на 32%. Однако стоимость этих видов мясной продукции возросла: средний чек на индейку увеличился на 23% (до 527 руб), на курицу — на 13% (до 312 руб), на свинину — на 28% (до 486 руб).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что потребительские цены в Краснодарском крае в марте 2025 года продемонстрировали годовой рост на 14,6%.

Нурий Бзасежев