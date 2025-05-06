Лондонский суд приостановил взыскание с России $207 млн в пользу «Крымэнерго»

Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу России о приостановке исполнения решения Гаагского арбитража по иску украинского АО «ДТЭК Крымэнерго», которое требовало взыскать с РФ $207,8 млн за утрату активов в Крыму. Отсрочка будет действовать до завершения рассмотрения жалобы России на арбитражное решение в Апелляционном суде Гааги, что, по оценке сторон, может занять от полутора до четырех с половиной лет. При этом британский суд признал за РФ «реальные шансы на успех» по части аргументов о неподходящей квалификации инвестиций, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «ДТЭК Крымэнерго», входящее в группу SCM украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан в РФ участником экстремистского объединения), в 2015 году лишилось принадлежащих ему активов в Крыму после включения полуострова в состав РФ. Считая это экспроприацией, компания обратилась в международный арбитраж в Гааге, ссылаясь на договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной. 1 ноября 2023 года трибунал удовлетворил требования истца, обязав Россию выплатить $207,8 млн с начислением процентов до момента выплаты. Впоследствии «Крымэнерго» инициировало процедуру исполнения в юрисдикциях третьих стран, включая Великобританию.

Россия настаивает, что договор неприменим к территории Крыма из-за неурегулированного статуса, а также указывает на несоответствие инвестиций критериям активности и трансграничности. 1 февраля 2024 года Москва подала апелляцию в Нидерландах, а в октябре обратилась в лондонский суд с просьбой отменить или приостановить исполнение. Истец возражал, требуя от России внесения спорной суммы на депозит в качестве финансовой гарантии.

2 мая суд в Лондоне приостановил исполнение. Вместе с тем отсрочка ограничена сроками апелляции, а не полным циклом судебных процедур в Нидерландах.