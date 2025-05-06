КС РФ рассмотрит спор об изъятии жилья в Крыму, купленного у украинца

В Конституционный суд РФ поступила жалоба жительницы Крыма Инны Кокойло, оспаривающей изъятие квартиры, приобретенной у гражданина Украины. Спор возник после того, как продавец уже после сделки был включен в перечень лиц, связанных с недружественной страной, утвержденный Антитеррористической комиссией региона. На этом основании имущество, включая уже перепроданное, было обращено в госсобственность. Заявительница считает, что действующие нормы нарушают ее право как добросовестного приобретателя, поскольку не учитывают момент сделки и делают невозможным предвидение подобных последствий, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госпожа Кокойло просит признать не соответствующими Конституции положения республиканского и федерального законодательства, позволяющие изымать имущество в таких случаях. Жалоба уже принята КС к рассмотрению. По мнению адвоката Анны Минушкиной, ее доверительница в 2022 году законно приобрела жилье в Ялте, не имея возможности знать о будущем правовом статусе продавца.

Суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, ранее отказали госпоже Кокойло в удовлетворении иска. Юристы отмечают, что аналогичных прецедентов за пределами Крыма пока не зафиксировано, однако ситуация создает риски для многих сделок, заключенных на полуострове после 2014 года. Эксперты предупреждают, что в перечень лиц, связанных с недружественными государствами, можно попасть задним числом, без уведомления сторон ранее проведенной сделки, что делает правовую защиту крайне затруднительной.