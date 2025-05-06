Самолет, летевший в Ярославль, сел в Махачкале из-за плана «Ковер»

Самолет Сочи — Ярославль был временно перенаправлен на запасной аэропорт в Махачкале в связи с введением в ярославском аэропорту Туношна плана «Ковер». Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт Туношна с 3 до 6 часов 6 мая вводил ограничения на работу. Самолет, летевший из Сочи, смог приземлиться в Махачкале. В 9:15 он прилетел в Ярославль.