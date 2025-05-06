Рейс в Ярославль ушел на запасной аэродром из-за ограничений

В ночь на 6 мая для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропорта Ярославль (Туношна). Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Также ограничения вводились в аэропортах Иваново и Нижний Новгород. В 6:06 ограничения были сняты.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Ярославль»,— сообщил представитель Росавиации.

По данным онлайн-табло ярославского аэропорта утром 6 мая должен был прилететь рейс из Сочи. Как сообщил Telegram-канал Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 21.00 до 04.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 19 — над соседней с Ярославской Московской областью.

Антон Голицын