В Новороссийске 6 мая пройдут учения со стрельбами

Жителей Новороссийска предупредили о запланированных 6 мая военных учениях в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в Цемесской бухте отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

При проведении стрельб в акватории морпорта Новороссийска запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что заключение по пострадавшему от беспилотников ЖК «Аврора» в Новороссийске дадут 6 мая.

Саркис Айвазян