В Перми в шестой раз пройдет олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда»

С 4 по 6 сентября в Перми пройдет олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» им. Виктора Беляева. Как сообщает официальный телеграм-канал проекта, планируется, что в мероприятии примут участие свыше 200 конкурсантов. В этом году победителей определят среди шеф-поваров, юниоров, команд, официантов, сыроделов и барменов, а также выберут лучшие блюда прикамской кухни. Олимпиада пройдет на площадке Perm Expo.

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Отмечается также, что каждая номинация получит отдельное пространство для демонстрации навыков. Для мастер-классов, деловой программы и дегустаций предусмотрены другие залы.

Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» им. Виктора Беляева проходит при поддержке Федерации рестораторов и отельеров России, Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Пермского края, регионального минпромторга и при участии членов Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров. В Перми впервые кулинарная олимпиада проводилась в 2020 году.