В Казани объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС России сегодня в 8:50 объявило об угрозе атаки БПЛА в Казани. Ранее на территории Татарстана режим «беспилотной опасности» ввели в 6:36.

В аэропортах Казани и Нижнекамске прекратили прием и выпуск судов в 5:50. Из-за ограничений было задержано 9 рейсов.

МЧС России также предупредила татарстанцев о правилах безопасности при угрозе атаки БПЛА. В случае, если атака беспилотника застала вас на улице, первым делом покиньте нужно покинуть открытые пространства и укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если поблизости нет укрытия, нужно лечь на землю, закрыв голову руками, особенно если слышен свист падающего дрона. В качестве укрытий подойдут водосток, смотровая яма, воронка от взрыва, бордюр, бетонный желоб, фундамент забора, канава, ров и прочее. Также нужно избегать поврежденных конструкций поблизости и не приближаться к упавшему дрону, так как он может содержать взрывчатые вещества.

Если вы находитесь в автомобиле или общественном транспорте, немедленно остановитесь, выключите двигатель и покиньте салон. После выхода из машины нужно пройти в ближайшее укрытие, это может быть метро, паркинг и др. По возможности стоит взять с собой документы, но только если они под рукой. При нахождении в здании, отойдите от окон. Осколки стекол – одна из главных опасностей при ударах. Нужно заранее определить в доме безопасную зону — санузел, кладовую или коридор, где есть две несущие стены.

Дарья Сайфиева