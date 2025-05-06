В Татарстане «беспилотная опасность»: закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска

МЧС сегодня в 6:36 объявило на территории Татарстана режим «бесплотная опасность», угроза атаки БПЛА, по данным ведомства, есть в аэропортах Казани и Нижнекамска, обе воздушные гавани по указанию Росавиации прекратили прием и выпуск судов в 5:50.

С раннего утра ограничения вводились на работу аэропортов: Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Калуги, Волгограда и московских Шереметьева, Внуково, Домодедово и Жуковский. Работа всех этих аэропортов к настоящему времени возобновлена.