Уралвагонзавод отправил войскам РФ партии танков Т-90М и Т-72Б3М

В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод (УВЗ) отправил войскам России партии новых танков Т-90М и Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе предприятия. На «проводы» эшелона также вышел советский танк Т-34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

За последние три года в боевую технику Уралвагонзавода внесли около 200 изменений для увеличении мощи, защищенности и подвижности машин. На танки устанавливают средства РЭБ, сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита. «В годы Великой Отечественной войны конструкторы и технологи прикладывали максимум усилий, чтобы улучшить "тридцатьчетверку", сегодня сотрудники Уралвагонзавода продолжают непрерывно совершенствовать бронетехнику с учетом пожеланий танкистов»,— сказано в сообщении.

Напомним, в 2024 году в Центральный военный округ (ЦВО) поступило более 3 тыс. образцов вооружения и военной техники. Поставки были направлены на то, чтобы перевооружить или усилить мотострелковые, артиллерийские, танковые бригады и бригады специального назначения.

Ирина Пичурина