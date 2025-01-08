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В ЦВО в 2024 году поступило более 3 тыс. образцов военной техники

В 2024 году в Центральный военный округ (ЦВО) поступило более 3 образцов вооружения и военной техники, сообщили в пресс-службе ведомства. Поставки были направлены на то, чтобы перевооружить или усилить мотострелковые, артиллерийские, танковые бригады и бригады специального назначения.

Фото: Пресс-служба ЦВО

Фото: Пресс-служба ЦВО

Среди поступившего вооружения – танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы Тор-М2, многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

«Поступившая техника позволила повысить готовность подразделений к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) в любых климатических условиях днем и ночью»,– говорится в сообщении. В пресс-службе ЦВО напомнили, что округ расположен на территории трех федеральных округов, включает в себя 29 регионов России и несколько заграничных баз. Штаб находится в Екатеринбурге.

Ранее конструкторы «Уралвагонзавода» (УВЗ) сообщили, что в ходе разборки и исследования не обнаружили в подбитом танке Leopard 2A6 прорывных технологий. «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет»,— отметили на предприятии.

Анна Капустина

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