Из свежей почты

Арианна Буката, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

После выписки из роддома у дочки начались судороги, она впала в кому. Оказалось, у Арианны менингоэнцефалит, вызванный вирусом герпеса, которым она заразилась внутриутробно. Врачи удивились, что дочь выжила, при выписке поставили диагноз «поражение центральной нервной системы». С двух лет Арианну лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Первый курс я оплатила сама, потом на помощь пришел Русфонд. Результаты отличные. Дочь учится дома по программе общеобразовательной школы, произносит отдельные слова. Мышцы окрепли, Арианна стоит и ходит с поддержкой. Сейчас нас ждут на продолжение реабилитации в ИМТ, но мне ее не оплатить. Карина Буката, Краснодарский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арианне требуется лечение, направленное на коррекцию тонуса мышц, развитие моторики и речи, приобретение двигательных навыков».

Артем Фазлиахметов, 15 лет, синдром Тричера Коллинза, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 173 890 руб.

Внимание! Цена лечения 373 890 руб. Общество помощи русским детям внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб.

У Артема нет ушных раковин и слуховых проходов, недоразвиты скулы и нижняя челюсть, верхняя деформирована. Физически и умственно сын развивался как обычный ребенок, в год начал носить слуховые аппараты. Но проблемы с прикусом и зубами по мере роста Артема только усиливались: места зубам не хватало, они разрушались. Прошлым летом с помощью Русфонда начали ортодонтическое лечение. Ситуация постепенно улучшается, мы очень довольны. Сейчас лечение нужно продолжать, чтобы подготовиться к операции на челюстях. Помогите с оплатой! Руслан Фазлиахметов, Оренбургская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Артему необходимо продолжение ортодонтии — установка мини-винтов для устранения протрузии нижних резцов, нивелирование, расширение зубоальвеолярных дуг, ротация окклюзионных плоскостей».

Арлан Рахим, 3 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 187 691 руб.

Внимание! Цена лечения 541 611 руб. Добровольное общество «Милосердие» (Казахстан) внесло 253 920 руб. ООО «Вайнстайл» — 20 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 80 тыс. руб.

Сразу после рождения Арлана врачи выявили у него косолапость. Через две недели начали лечение по методу Понсети: гипсования и операция на ахилловом сухожилии. После сын носил специальную обувь. Стопы выпрямились! Ходить Арлан начал поздно, к двум годам. Через некоторое время случился рецидив: сын не мог опустить стопу на пятку. Тогда мы обратились к доктору Вавилову. Он сказал, что Арлан — сложный пациент, у него жесткие, тугоподвижные стопы, поможет только их реконструкция. Но сами мы с оплатой хирургии не справимся, помогите! Айман Исагулова, Казахстан

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется курс этапных гипсований и реконструкция среднего и заднего отделов стоп. Надеюсь, что Арлан будет развиваться наравне со сверстниками».

Марк Шкиперов, 3 месяца, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 180 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб.

На УЗИ во время беременности врачи выявили укорочение бедренных костей сына. Когда Марк родился, у него диагностировали перелом бедра. Генетик предположил несовершенный остеогенез — хрупкие кости. Для обследования сына перевели в Москву, там выявили перелом голени. Врачи столичной клиники поставили окончательный диагноз — несовершенный остеогенез тяжелого типа — и подобрали лечение. Появилась надежда, что Марк сможет расти без постоянных переломов, но оплатить лечение мы не в силах. Светлана Шкиперова, Московская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Несовершенный остеогенез требует мультидисциплинарного подхода, Марку нужно наблюдаться и получать лечение по укреплению костей в нашем центре».

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