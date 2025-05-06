Перевозки пассажиров на ОЖД выросли на 5,8% за четыре месяца 2025 года
По итогам четырех месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороге было перевезено 59,9 млн пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +5,8%, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Из общего числа пассажиров в январе-апреле 2025 года 53,7 млн человек воспользовались поездами пригородного сообщения (+6,1%), 6,2 млн — дальнего следования.
В апреле на ОЖД было перевезено более 15,9 млн пассажиров (+2,8%): 14,2 млн — пригородными электричками (+2,1%), 1,7 млн пассажиров — поездами дальнего следования (+8,7%).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозки по сетям ОЖД с начала года принесли в бюджет Петербурга 1,1 млрд рублей.