Перевозки пассажиров на ОЖД выросли на 5,8% за четыре месяца 2025 года

По итогам четырех месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороге было перевезено 59,9 млн пассажиров. Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +5,8%, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из общего числа пассажиров в январе-апреле 2025 года 53,7 млн человек воспользовались поездами пригородного сообщения (+6,1%), 6,2 млн — дальнего следования.

В апреле на ОЖД было перевезено более 15,9 млн пассажиров (+2,8%): 14,2 млн — пригородными электричками (+2,1%), 1,7 млн пассажиров — поездами дальнего следования (+8,7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозки по сетям ОЖД с начала года принесли в бюджет Петербурга 1,1 млрд рублей.

Андрей Цедрик