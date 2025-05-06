Красноярский губернатор подтвердил курс на сокращение числа муниципалитетов

Предложения жителей городов и районов будут «проработаны» в ходе подготовки законопроекта «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» ко второму чтению. Об этом говорится в сообщении правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Михаила Котюкова с главами территорий 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Жителей интересует удобство предоставления услуг, транспортная доступность, кадровое и финансовое обеспечение территорий, а также сохранение их наименований»,— говорится, в частности, в сообщении. Одновременно в нем подтверждается, что край перейдет с действующей сегодня двухуровневой на одноуровневую систему местного самоуправления, а число муниципалитетов в результате слияния ряда районов в округа сократится с 472 до 39.

Как писал «Ъ-Сибирь», 24 апреля законодательное собрание Красноярского края приняло законопроект в первом чтении. Это решение вызвало протесты жителей ряда районов, которые планируется ликвидировать в ходе реформы. Например, в ходе онлайн-опроса, проведенного администрацией Сухобузимского района, 3664 человека проголосовали за сохранение своего района и только 300 — за присоединение к соседнему Большемуртинскому. Видеообращения с призывом сохранить существующие административные границы записывают также жители Манского, Тасеевского, Идринского районов.

Валерий Лавский