Бойцы СВО попросили Путина повлиять на реформу МСУ в Красноярском крае

Бойцы СВО из Манского района Красноярского края обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на принятие законопроекта о территориальной организации местного самоуправления (МСУ), который на этой неделе внес в заксобрание губернатор Михаил Котюков. Видеообращение к главе государства опубликовал Telegram-канал регионального отделения КПРФ.

По словам военнослужащих, в случае принятия законопроекта, который предусматривает присоединения Манского района к Уярскому, они потеряют свою малую Родину. «Мы — жители Манского района Красноярского края, отстаивая интересы государства на фронтах, отдавая жизни, здоровье, возвращаясь на свою малую родину, вынуждены сталкиваться с антинародными законопроектами, такими как упразднение территорий…. Не хотелось бы, чтобы это звучало как требование, но мы настоятельно просим обратить ваше внимание на нашу проблему»,— обратился к президенту один из бойцов.

Как пояснил его соратник, передача административных функций Уяру, который находится на расстояние более 100 км от поселков Манского района, затруднит взаимодействие пожилых людей с местной властью. «Кроме того, у нас есть опыт присоединение к Уяру МВД и военкоматов — ничего хорошего это не дело»,— подчеркнул он.

Как писал «Ъ-Сибирь», 24 апреля засобрание Красноярского края приняло в первом чтении законопроект о территориальной организации МСУ. Документ предполагает переход на одноуровневую систему местного самоуправления, то есть ликвидацию муниципалитетов на сельском и поселковом уровнях, а также ряда районов путем слияния.

Михаил Кичанов