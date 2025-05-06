Лондон приостановил взыскание $207 млн с РФ в пользу украинского «Крымэнерго»

Как стало известно «Ъ», Высокий суд Лондона разрешил России временно не выплачивать $207,8 млн по решению Гаагского арбитража в пользу украинского «ДТЭК Крымэнерго». Исполнение решения приостановлено до рассмотрения апелляции РФ в Гааге, сообщает «Коммерсантъ».

Спор возник после национализации активов «ДТЭК Крымэнерго» в 2015 году. Компания сочла это незаконной экспроприацией и добилась решения Гаагского арбитража в 2023 году. Россия оспаривает его, утверждая, что арбитражный суд не имел юрисдикции из-за территориального спора о статусе Крыма.

2 мая Лондонский суд согласился, что принудительное взыскание преждевременно, пока Апелляционный суд Гааги не рассмотрит жалобу Москвы. В противном случае возможны противоречивые решения, если Великобритания взыщет деньги, а затем голландская апелляция отменит арбитражный вердикт.

«ДТЭК Крымэнерго» настаивала на выплате или внесении средств в судебный депозит, но суд отклонил это требование. Окончательное решение ожидается после вердикта голландских властей.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Отсрочка по-английски».