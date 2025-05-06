Якутия увеличила объем завоза топлива по автозимникам на 5,9%

Завоз топливно-энергетических ресурсов по зимним автодорогам в Якутии завершен, следует из сообщения республиканского ГУП «ЖКХ РС(Я)». Общий объем перевозок составил 554 тыс. т, что превышает показатель прошлого года на 30,9 тыс. т (на 5,9%).

Всего перевезено 504 тыс. т угля, 19 тыс. т газоконденсатного и 30,9 тыс. т нефтяного топлива. «Несмотря на дефицит финансовых средств для расчетов с поставщиками и перевозчиками, завоз топлива с декабря 2024 года проходил организованно и с некоторым опережением графика»,— проинформировали в топливном управлении предприятия.

К перевозкам было привлечено более 90 транспортных предприятий и задействовано свыше 950 единиц автотранспорта.

Николай Борисов, Якутск