Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 9

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о еще трех беспилотниках, сбитых силами ПВО на пути в столицу. Ранее была отражена атака шести дронов.

По предварительным данным мэра, серьёзных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы.

В четырех главных аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском — действуют временные ограничения на полеты. С 00:57 аэропорты не принимают и не выпускают авиарейсы.