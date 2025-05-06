Постпред при ООН: Пакистан отвергает причастность страны к теракту в Кашмире

Постоянный представитель Пакистана при ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил, что Исламабад отвергает обвинения в причастности страны к теракту в Кашмире. Он добавил, что Пакистан, как и члены Совбеза, осудили атаку. По его словам, Пакистан не хочет конфронтации, однако готов отстаивать свой суверенитет.

«Заявления Индии являются не чем иным, как ничем не подкрепленными бездоказательными обвинениями, призванными послужить политическим интересам и стратегическим целям (Индии — “Ъ”)»,— сказал господин Ахмад журналистам после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН (СБ ООН).

Ранее Асим Ифтихар Ахмад заявлял, что, по его мнению, ответственность за помощь в урегулировании конфликта должна нести пятерка постоянных членов СБ ООН: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Теракт в Джамму и Кашмире произошел 22 апреля. Вооруженные люди открыли огонь по туристам, в результате погибли 26 человек. Почти все погибшие — граждане Индии, один человек — турист из Непала. Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что все участники теракта понесут ответственность за произошедшее

Подробнее — в материале «Ъ» «"Государство чистых" отмывают от крови».