The New York Times получила четыре Пулитцеровских премии

Попечители Колумбийского университета в Нью-Йорке вручили Пулитцеровские премии за достижения в журналистике, драматургии, литературе и музыке. Газета The New York Times получила четыре награды в том числе за фотографии момента покушения на Дональда Трампа и освещение гражданской войны в Судане.

Наиболее престижную Пулитцеровскую премию за служение обществу второй год подряд получил проект ProPublica, который занимается журналистскими расследованиями. Кавита Сурана, Лиззи Прессер, Кассандра Харамилло и Стейси Краниц получили награду за репортажи о беременных женщинах, которые погибли из-за запрета на аборты в США.

Три награды получил журнал The New Yorker. Одна из них досталась палестинскому писателю Мосабу Абу Тоха за тексты о войне в секторе Газа. Журнал также награжден премией за подкаст «In the Dark» об убийствах мирных жителей в Ираке американскими военнослужащими.

Пулитцеровскую премию за оперативное освещение событий получила газета The Washington Post, за расследовательские материалы — агентство Reuters.