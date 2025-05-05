«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в четвертой игре подряд и вышел в финал Кубка Гагарина. Матч 5 мая завершился счетом 4:2, а серия закончился счетом 4-1 в пользу ярославцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Нападающий ярославцев Александр Радулов в первом периоде открыл счет в матче, ему ассистировал Егор Сурин. В начале второго периода «Салават» получил большинство. Меньшинство ярославцы отстояли, но сразу после него забил нападающий уфимцев Скотт Уилсон. В конце второго периода забил молодой хоккеист ярославцев Егор Сурин с передачи Радулова.

В третьем периоде нападающий «Салавата» Александр Хмелевски сравнял счет — 2:2. На 52-й минуте ярославец Сурин вывел свою команду вперед, оформив дубль. На последних минутах Радулов забрасывает в пустые ворота и делает счет 4:2.

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.