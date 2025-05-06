Водители Москвы стали чаще попадаться на езде по обочинам

Дорожные камеры в Москве с начала 2025 года зафиксировали на 128% больше нарушений, связанных с ездой по обочинам. Случаев неправомерного использования телефона за рулем стало больше на 110%. Также камеры стали чаще фиксировать превышение скорости на 60–80 км/ч (+49%) и проезд на красный свет (+47%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Статистику зафиксированных нарушений ПДД «Ъ» предоставил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Динамику в центре объясняют постоянной передислокацией дорожных камер в места, где они нужнее. «Рост среднего числа нарушений в таком случае — это доказательство, что точка для наблюдения была выбрана верно»,— пояснили в ЦОДД.

Всего в Москве установлено 3,8 тыс. дорожных камер. За четыре месяца 2025 года они зафиксировали 10,1 млн нарушений правил дорожного движения — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2024 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Камеры просят пристегнуться».