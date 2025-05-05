В Невьянске водителя направят на принудительное лечение за сбитые видеокамеры

Прокуратура Невьянска направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительного психиатрического лечения в отношении водителя, обвиняемого в умышленном уничтожении видеокамер для фиксации нарушений ПДД (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, 17 октября 2024 года мужчина, управляя автомобилем «УАЗ 315148» сбил пять видеокамер фиксирующих нарушения ПДД. Они располагались на 258 км, 274 км, 293 км, 301 км и 314 км трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Стоимость восстановительного ремонта оценена более чем в 3,7 млн руб. Кроме того, был поврежден личный автомобиль одного из операторов комплекса дорожных видеокамер.

Экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Материалы дела направлены в Невьянский городской суд для рассмотрения.