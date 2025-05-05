Двадцать седьмой тур
«Крылья Советов»—«Динамо» 1:3
Скопинцев, 31 (автогол) — Нгамалё, 2; Гладышев, 55, 82. Удаление: Карраскаль («Динамо»), 49.
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 18 7 2 54:21 61
2. «Зенит» 17 6 4 53:18 57
3. ЦСКА 15 7 5 42:19 52
4. «Спартак» 15 6 6 49:23 51
5. «Динамо» (М) 14 8 5 57:31 50
6. «Локомотив» 13 7 7 44:38 46
7. «Рубин» 11 6 10 35:40 39
8. «Ростов» 10 8 9 40:40 38
9. «Акрон» 9 5 13 34:47 32
10. «Крылья Советов» 8 6 13 33:43 30
11. «Динамо» (Мх) 6 9 12 25:32 27
12. «Химки» 5 10 12 31:48 25
13. «Ахмат» 4 12 11 24:41 24
14. «Нижний Новгород» 6 5 16 21:49 23
15. «Оренбург» 4 6 17 24:49 18
16. «Факел» 2 10 15 12:39 16