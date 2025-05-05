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Коммерсантъ FM
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Двадцать седьмой тур

«Крылья Советов»—«Динамо» 1:3

Скопинцев, 31 (автогол) — Нгамалё, 2; Гладышев, 55, 82. Удаление: Карраскаль («Динамо»), 49.

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 18 7 2 54:21 61

2. «Зенит» 17 6 4 53:18 57

3. ЦСКА 15 7 5 42:19 52

4. «Спартак» 15 6 6 49:23 51

5. «Динамо» (М) 14 8 5 57:31 50

6. «Локомотив» 13 7 7 44:38 46

7. «Рубин» 11 6 10 35:40 39

8. «Ростов» 10 8 9 40:40 38

9. «Акрон» 9 5 13 34:47 32

10. «Крылья Советов» 8 6 13 33:43 30

11. «Динамо» (Мх) 6 9 12 25:32 27

12. «Химки» 5 10 12 31:48 25

13. «Ахмат» 4 12 11 24:41 24

14. «Нижний Новгород» 6 5 16 21:49 23

15. «Оренбург» 4 6 17 24:49 18

16. «Факел» 2 10 15 12:39 16

  • Газета «Коммерсантъ» №80 от 06.05.2025, стр. 8

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