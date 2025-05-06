Врачей призывают на госслужбу

Минздрав опубликовал на regulation.gov.ru проект федерального закона, которым предлагается обязать выпускников бюджетных медицинских вузов и колледжей проработать определенный срок в выбранных ими больницах и клиниках системы ОМС. Не выполнившим это обязательство придется компенсировать бюджету расходы на обучение. По мнению экспертов и представителей профсоюзов, инициатива Минздрава вряд ли решит кадровые проблемы отрасли — отток врачей и среднего медперсонала просто сдвинется по времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отказ от отработки в клиниках системы ОМС может дорого обойтись выпускникам медицинских вузов и колледжей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Отказ от отработки в клиниках системы ОМС может дорого обойтись выпускникам медицинских вузов и колледжей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” уже сообщал об инициативе Минздрава на этапе ее проработки (см. “Ъ” от 5 февраля). Получившийся в итоге законопроект несколько изменился по сравнению с начальной редакцией, но суть предложений ведомства осталась прежней: все получившие высшее и среднее медицинское и фармацевтическое образование за счет федерального или регионального бюджетов после выпуска должны будут отработать определенный срок в медицинской организации, оказывающей помощь в рамках ОМС. Речь, таким образом, идет не только государственных, но и о частных клиниках — в случае, если они включены в систему государственного медицинского страхования.

Срок отработки, согласно законопроекту, не может превышать трех лет. Для ряда специальностей и территорий, например для районов Крайнего Севера, он может быть по решению правительства сокращен. Трудоустройство должно произойти в течение первого года после окончания учебного заведения — или же выпускник может продолжить свое обучение. Принципиальное отличие предлагаемых изменений от советской модели распределения молодых специалистов — выпускник сам выберет, в какой организации и в каком регионе отработать положенное.

Если условие об отработке не выполнено, выпускнику придется компенсировать бюджету расходы на обучение в тройном размере. Отметим, что изначально такой штраф предполагался меньшим — речь шла о двукратном размере. С учетом средней стоимости подготовки медиков в 203 тыс. руб. в год. размер компенсации, например, при шестилетнем обучении в медицинском вузе может превысить 3,5 млн руб.

Необходимость введения отработки в пояснительной записке к проекту аргументируется тем, что сейчас примерно 35% выпускников медицинских вузов и 40% выпускников колледжей, отучившихся на бюджете, впоследствии не работают в государственной системе здравоохранения. Это не позволяет планировать кадровое наполнение системы — сейчас, по данным Минздрава, в отрасли не хватает 29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медицинских работников. Отмечается, что обязательная работа в системе ОМС позволит молодым специалистам быстрее получить необходимый практический опыт, поскольку именно «в государственном здравоохранении по всем ключевым направлениям реализована система наставничества, а в отрасли работают высококвалифицированные специалисты».

«Причина, по которой многие выпускники, включая целевиков, после окончания обучения не идут работать в государственную систему,— плохие условия труда и невысокие зарплаты. Попытка заставить их делать это — дискриминационная мера»,— отмечает глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал. По его словам, если норма об отработке будет принята, трудоустроенные выпускники окажутся, по сути, беззащитными перед своим начальством, которое сможет заставить их работать в любых условиях под страхом увольнения и необходимости выплачивать штраф бюджету.

«Позитивного опыта работы такого механизма в других странах нет»,— отмечает профессор кафедры управления и экономики здравоохранения факультета социальных наук Высшей школы экономики Игорь Шейман. «Вряд ли таким способом можно решить кадровые проблемы и российского здравоохранения — пока работа в государственном секторе непривлекательна, мы рискуем получить все тот же отток кадров, просто через три года — после отработки»,— говорит Игорь Шейман.

Анастасия Мануйлова