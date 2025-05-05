Служба безопасности метро Петербурга задержала детей, перепрыгивавших через турникеты

Подростков, которые перепрыгивали через турникеты в петербургском метро, задержаны Службой транспортной безопасности подземки. Случаи правонарушений были зафиксированы с 26 апреля по 2 мая, сообщили в пресс-службе метро.

Там убеждены, что дети попали под деструктивное влияние на онлайн-платформах, поэтому демонстративно попадали в подземку, минуя оплату через турникеты. После задержания нарушителей передали сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий.

За эти нарушения предусмотрен штраф в размере до 3000 рублей. Если же будут выявлены факты нарушения закона в сфере транспортной безопасности, подросткам грозит более строгое наказание, включая административный арест на срок до десяти суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после действий подростков в петербургском метро усилили контроль за соблюдением правил пользования подземным общественным транспортом.

Татьяна Титаева