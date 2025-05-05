Архангельский траловый флот зафиксировал цены на рыбу

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подписало с Архангельским траловым флотом соглашение о присоединении к инициативе по сдерживанию цен на социально значимые товары. Речь идет о стоимости продукции из рыбы.

«Производитель взял на себя обязательства по сдерживанию оптово-отпускной цены на производимую продукцию (треска свежемороженая, треска горячего копчения, печень трески, зубатка холодного копчения)»,— сказано в сообщении УФАС по региону.

В ведомстве уточнили, что соглашение о стабилизации цен на продукцию эффективнее всего заключать на всех этапах производства. Такой механизм регулирования поможет сделать востребованные товары доступнее для граждан. Правительство постановило заключать такие соглашения на все товары в конце ноября 2024 года. Решение о соглашении принимают региональные власти.

Архангельский траловый флот является старейшим в России. Он действует с 1920 года. С 2014 года входит в некоммерческое партнерство (НП) «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Это крупное российское НП, в которое входят компании по добыче, переработке и реализации крабов и рыбы.

Екатерина Отрашкевич