Премьер Румынии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что покинет пост. Возглавляемая им Социал-демократическая партия (СДП) выйдет из правящей коалиции. Решение было принято после проигрыша кандидата от коалиции Крина Антонеску в первом туре президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andreea Campeanu / Reuters Фото: Andreea Campeanu / Reuters

«В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна»,— объяснил Марчел Чолаку свое решение.

Марчел Чолаку возглавляет румынское правительство с июня 2023 года. После парламентских выборов он был вновь назначен премьер-министром, в правительство которого вошли проевропейские Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Коалиция планировала не допустить к власти крайне правые политические силы, чьи рейтинги продолжают расти.

По итогам первого тура президентских выборов, состоявшихся 4 мая, лидер крайне правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион получил почти 41% голосов. В случае победы он обещал предложить кандидатуру близкого ему по взглядам Кэлина Джорджеску на пост премьера. Во второй тур также прошел независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Румыния становится все правее».

Лусине Баласян