В Финляндии на энергоблоке АЭС «Олкилуото» произошла утечка

На третьем энергоблоке финской атомной электростанции «Олкилуото-3» (OL3) утекло почти 100 кубических метров охлаждающей жидкости реактора. В пресс-службе оператора АЭС, Teollisuuden Voima (TVO), уточнили, что причиной стала ошибка персонала.

АЭС «Олкилуото» расположена на одноименном острове в западной Финляндии. Реакторы АЭС производят более 30% потребляемой в стране электроэнергии. Реактор 3 блока остается самым мощным блоком АЭС в Европе и третьим по мощности в мире.

Утечка произошла в пятницу, 7 марта, во время проведения планового технического обслуживания, которое должно продлится с марта по май. Сотрудники станции не до конца закрыли один из люков бассейна реактора, из-за чего туда просочилась вода.

Оператор утверждает, что инцидент не угрожал окружающей среде и не нес угрозы для персонала. Утекшая жидкость прошла через дренажную систему. Радиоактивную воду обработают по правилам безопасности. Компания уже начала расследования случившегося.