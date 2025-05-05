«Финуслуги»: средняя ставка по трехмесячному вкладу упала до 19,75%

Топ-20 крупнейших российских банков снизили ставки по ряду рублевых вкладов, сообщает финансовый маркетплейс «Финуслуги». По состоянию на сегодняшний день, 5 мая, средняя ставка по трехмесячным депозитам упала до 19,75% годовых. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим срокам: по полугодовым вкладам средняя ставка снизилась до 19,55%, а по годовому депозиту — до 18,64%. Указанные значения актуальны для стандартных вкладов размером 100 тыс. руб. без дополнительных условий.

Несмотря на снижение средних ставок, некоторые банки продолжают предлагать максимальную доходность — до 22% годовых по краткосрочным трехмесячным вкладам. Изменения ставок в топ-20 банках произошли в пяти организациях, диапазон снижения составил от 0,17 до 1 процентного пункта (п. п.). При этом коррекция доходности не была значительной: с 25 апреля 2025 года ставки уменьшились в среднем на 0,05–0,11 п. п. в зависимости от срока вклада.

В конце апреля Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ЦБ уточнили, что продолжат вести жесткую денежно-кредитную политику, пока инфляция не достигнет целевых 4%.