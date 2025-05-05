В Казани на четыре месяца перекроют участок улицы Кави Наджми

С 7 мая по 30 августа в Казани будет закрыт для движения участок улицы Кави Наджми из-за ремонта Романовского моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Перекрытие затронет отрезок улицы от Право-Булачной до Лево-Булачной на пересечении с улицей Мартына Межлаука.

Ранее сообщалось, что с 7 мая по 30 июня в Казани также частично перекроют движение по улице Муштари из-за работ по водопроводу, канализации и газопроводу в связи со строительством ЖК.

Анар Зейналов