В Казани с 7 мая частично перекроют движение по улице Муштари для строительства ЖК

С 7 мая в Казани частично перекроют движение по улице Муштари из-за работ по водопроводу, канализации и газопроводу в связи со строительством нового жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения продлятся до 30 июня в районе дома № 14В в сторону улицы Щапова.

В ноябре 2024 года комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия опубликовал документы о планах строительства четырехэтажного жилого дома и двух флигелей в этом районе. Один флигель будет использоваться под вспомогательные помещения, а второй — под коммерческие. Под территорией участка также планируют построить подземную парковку на 40 мест.

Влас Северин