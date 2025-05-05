Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Буграх

Полиция выясняет обстоятельства аварии со смертельным исходом на дороге в Буграх. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранительных органов, Haval под управлением 53-летнего мужчины по неустановленной причине съехал в кювет. Водитель скончался на месте происшествия, точная причина смерти в данный момент выясняется. Авария произошла в ночь на 5 мая у дома № 1 по Второму Гаражному проезду в городе Бугры Всеволожского района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три человека погибли в ночной аварии с грузовиком на проспекте Большевиков.

Дарья Астанина