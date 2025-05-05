Три человека погибли в ночной аварии с грузовиком на проспекте Большевиков

Петербургская полиция проводит проверку по факту гибели в дорожной аварии трех человек в Невском районе. Трагический инцидент случился 5 мая в 02:10 у дома 63 по проспекту Большевиков, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на проезжей части грузовик MAN без водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира — 47-летний мужчина и неустановленная женщина скончались на месте. Еще одну неустановленную пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины-водителя, наехавшей на посетителей кафе на улице Рубинштейна.

Андрей Цедрик