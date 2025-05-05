Пакистан повоюет без снарядов

Конфликт Индии и Пакистана, вспыхнувший с новой силой после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, продолжает обостряться. Исламабад провел испытания баллистических ракет, а в Дели привели в боевую готовность свои военно-воздушные силы. Все более реальная угроза столкновения непримиримых соперников ставит в непростое положение Пакистан, испытывающий острую нехватку боеприпасов. Согласно ряду утечек, арсеналы страны опустели в связи с поставками снарядов Украине, осуществлявшимися с начала СВО. Впрочем, на официальном уровне Исламабад отрицает военную помощь Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий в Джамму и Кашмире, где 22 апреля произошел теракт

Фото: Saqib Majeed / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Военнослужащий в Джамму и Кашмире, где 22 апреля произошел теракт

Фото: Saqib Majeed / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В понедельник, 5 мая, в штаб-квартире ООН по инициативе Пакистана прошли закрытые консультации Совета Безопасности на фоне нарастающей эскалации в регионе после произошедшего 22 апреля теракта в Джамму и Кашмире.

Ответственность за нападение на индийских туристов, жертвами которого стали 27 человек, включая одного гражданина Непала, взяли на себя боевики группировки «Фронт сопротивления», связанной с пакистанской «Лашкар-э-Тайиба» (признана в России террористической и запрещена).

Власти Индии настаивают на том, что в теракте в Пахалгаме «видны уши» пакистанских спецслужб, стремившихся нанести удар по туристической отрасли Кашмира и процессу интеграции населенного преимущественно мусульманами региона в состав индийской федерации.

В Пакистане индийскую версию категорически отвергают. Обе стороны уже предприняли ряд жестких шагов в отношении друг друга: от массовой высылки дипломатов и закрытия границ до приостановки двусторонней торговли и закрытия воздушного пространства. Индия впервые приостановила действие договора о разделе вод реки Инд, заключенного в 1960 году.

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На фоне ежедневно поступающих сообщений о нарушении режима прекращения огня на линии разграничения в Кашмире Пакистан провел два испытания баллистических ракет: 3 мая в рамках учений Exersice Indus состоялся пуск ракеты Abdali класса «земля-земля» дальностью до 450 км. А в понедельник, 5 мая,— пуск высокоточной ракеты Fatah класса «земля-земля» дальностью до 120 км.

Хотя в Исламабаде заявили, что испытания ракет были лишь частью плановых учений, в условиях обострения с Индией они были восприняты в регионе и мире как демонстрация силы и готовности к дальнейшей эскалации. В ответ в Дели привели в боеготовность военно-воздушные силы страны.

Несмотря на непрекращающиеся попытки международного посредничества, в которое уже включилась Россия, эскалация нарастает.

Как признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией с большой тревогой. «Мы дорожим отношениями и с Дели, и с Исламабадом. Конечно, мы надеемся на то, что стороны смогут принять меры и договориться об этих мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе»,— заявил господин Песков.

Однако если избежать военного сценария все же не удастся, Пакистан может оказаться в сложной ситуации. Как сообщило 5 мая со ссылкой на источники индийское новостное агентство ANI, вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, в результате чего они смогут активно продолжать боевые действия не более четырех дней. Причиной нехватки снарядов источники ANI называют их поставки Украине, истощившие запасы Исламабада.

Несмотря на то что официальные лица Пакистана упорно отрицают такие поставки, сообщения о них стали широко циркулировать в СМИ через год после начала СВО. Так, в феврале 2023 года издание The Economic Times сообщало, что Пакистан поставил Украине более 10 тыс. 122-мм снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» через порты в Германии и Польше. Упоминались и поставки 155-мм артиллерийских снарядов и других боеприпасов через польский Гданьск и немецкий Эмден.

В свою очередь, газета The Sunday Guardian назвала Пакистан «одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины». Речь шла о 130-мм и 155-мм снарядах, а также патронах для крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Наконец, свое расследование провели журналисты американского издания The Intercept. Его авторы выяснили, что Пакистан и Украина при посредничестве США согласовали сделку о поставке боеприпасов Киеву на сумму порядка $900 млн.

В награду за это США помогли Исламабаду получить помощь от МВФ. В сентябре 2024 года МВФ одобрил программу расширенного финансирования Пакистана объемом $7 млрд. Еще один транш в размере $1,3 млрд находится в стадии предварительного согласования и должен был быть одобрен в ближайшие недели.

Значительные поставки Украине артиллерийских снарядов действительно могли истощить резервы Пакистана, который не обладает производственными мощностями, необходимыми для их быстрого пополнения. В Исламабаде осознают проблему. Так, в ноябре 2024 года было подписано соглашение между пакистанской компанией Wah Industries Limited и турецкой Repkon о создании в стране производственной линии для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов с годовой мощностью 120 тыс. единиц. Предполагается, что предприятие будет обеспечивать как внутренние потребности, так и экспортные заказы. Однако до момента запуска производства Пакистан будет испытывать серьезный дефицит боеприпасов.

Вероника Вишнякова