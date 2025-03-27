Экс-министр экономики региона Максим Папушенко будет работать в Москве

Бывший министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко будет работать в Москве. Это следует из его сообщения в Telegram-канале, где он поблагодарил врио губернатора региона Юрия Слюсаря «за его поддержку и добрые пожелания новых трудовых успехов на новом рабочем месте в Москве».

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Подробности о новом месте работы господин Папушенко не уточняет.

Максим Папушенко занимал должность министра экономического развития Ростовской области с 2016 года. Вчера был его последний рабочий день в этой должности.

На прошлой неделе Юрий Слюсарь сообщил, что назначил новым министром экономического развития Павла Павлова.

Сергей Иванов