Экс-министр экономики региона Максим Папушенко будет работать в Москве
Бывший министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко будет работать в Москве. Это следует из его сообщения в Telegram-канале, где он поблагодарил врио губернатора региона Юрия Слюсаря «за его поддержку и добрые пожелания новых трудовых успехов на новом рабочем месте в Москве».
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Подробности о новом месте работы господин Папушенко не уточняет.
Максим Папушенко занимал должность министра экономического развития Ростовской области с 2016 года. Вчера был его последний рабочий день в этой должности.
На прошлой неделе Юрий Слюсарь сообщил, что назначил новым министром экономического развития Павла Павлова.