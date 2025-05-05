В РФС прокомментировали жалобу «Урала» на судейство в матче с «Родиной»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил журналистам, что судейская бригада допустила ошибки при обслуживании матча 31-го тура Первой лиги между московской «Родиной» и екатеринбургским «Уралом». Его слова приводит ТАСС.

Встреча, прошедшая 4 мая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 90-й минуте матча при счете 2:2 нападающий «Урала» Евгений Марков забил гол. Однако система VAR определила, что перед взятием ворот его одноклубник Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной. Мяч не был засчитан, в ворота «Урала» был назначен пенальти. Пап Гуйе реализовал его, но вывел «Родину» вперед после добивания. Всего в матче было назначено четыре пенальти, три из которых — в ворота екатеринбуржцев.

Павел Каманцев сказал, что в матче «был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки». По его словам, экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит спорные эпизоды матча и опубликует видео с пояснениями решений арбитров.

«Качество видео в онлайн-трансляции на интернет-сервисах и на VAR отличается, поэтому не совсем корректно делать какие-либо выводы на основании повторов из трансляции матча»,— подчеркнул он в ответ на критику системы VAR.

Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала заявление, в котором призвала РФС и руководство Первой лиги провести «независимое расследование с привлечением компетентных органов» по вопросу объективности рефери.

Таисия Орлова