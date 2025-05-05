Польша и Нидерланды подпишут договор об оборонном сотрудничестве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна подпишет с Нидерландами договор об углубленном оборонном сотрудничестве. Трансляцию совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом вело Польское телевидение.

«Безопасность находится в центре нашего внимания. Мы говорили об окончании работы над нашим договором. Я приглашаю вас (Дика Схофа.— "Ъ") посетить Польшу в июле, когда мы будем подписывать этот договор о сотрудничестве в области безопасности и военном сотрудничестве»,— сказал господин Туск (цитата по Польскому телевидению). По его словам, договор был разработан министерствами обороны двух стран.

Господин Туск находится с визитом в Нидерландах. Он принимает участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения от войск фашистской Германии, в Вагенингене. Премьер-министры также должны были зажечь пламя освобождения, однако церемонию прервали. Неизвестные из толпы бросили в Дональда Туска дымовую шашку. Они скандировали лозунги в защиту Палестины. Никто не пострадал.

7 марта Дональд Туск заявил, что стране необходимо создать сильную армию. Для этого власти планируют увеличить ее численность с 200 тыс. до 500 тыс. человек. Также господин Туск предлагал увеличить расходы страны на оборону до 5% ВВП. Это будет самый высокий показатель среди стран НАТО. К примеру, США тратят на оборону 3,2% ВВП.

Екатерина Отрашкевич