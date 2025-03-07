В Польше всех мужчин обяжут пройти военные сборы

Законопроект об обязательном прохождении военной подготовки всеми взрослыми мужчинами разрабатывается в Польше. Об этом заявил, выступая в Сейме, премьер-министр Дональд Туск, который пообещал сообщить все подробности этих планов в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы постараемся подготовить к концу этого года проект, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше имел подготовку на случай войны и чтобы этот резерв был сопоставим и адекватен потенциальным угрозам»,— цитирует слова премьер-министра Туска BBC.

Глава польского правительства сообщил, что необходимо увеличить численность армии с нынешних 200 тыс. человек до 500 тыс., включая резервистов. При этом правительство считает, что женщины тоже имеют право проходить военную службу, однако «война в большей степени остается сферой деятельности мужчин».

Господин Туск в своем выступлении также затронул вопрос повышения расходов на оборону страны до 5% от ВВП. Ранее власти Польши объявляли о намерениях повысить оборонные расходы до 4,7% от ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО.

Алена Миклашевская