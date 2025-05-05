Кинокритик Барабаш (иноагент) сбежала из-под домашнего ареста во Францию

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) сообщила, что кинокритик Екатерина Барабаш (признана в РФ иноагентом) находится в Париже. Она тайно покинула Россию при содействии RSF. В феврале журналистку отправили под домашний арест по обвинению в распространении фейков о российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Барабаш (признана иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Екатерина Барабаш (признана иноагентом)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

RSF провела пресс-конференцию с участием Екатерины Барабаш (признана иноагентом) в своей штаб-квартире в Париже. «Я сбежала — у меня не было другого выбора. Журналистики в России больше нет»,— сказала кинокритик журналистам (цитата по сайту RSF).

В сообщении организации указано, что журналистка «сорвала электронный браслет и проехала более 2,8 тыс. км тайными маршрутами, чтобы скрыться». Гендиректор «Репортеров без границ» Тибо Бруттен сказал, что побег Екатерины Барабаш (признана иноагентом) стал одной из самых опасных операций, в которых участвовала RSF.

Екатерина Барабаш (признана иноагентом) писала для издания Republic (признано иноагентом), публиковалась в российском Forbes. 25 февраля кинокритика задержали в Москве, на следующий день суд отправил ее под домашний арест. 21 апреля журналистка не пришла на заседание по продлению ей меры пресечения. Суд объявил Екатерину Барабаш (признана иноагентом) в розыск. С 21 апреля местонахождение журналистки было неизвестно.

Петр Бузлаев