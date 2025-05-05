В Екатеринбурге подняли копию Знамени Победы

В сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе на флагшток подняли копию Знамени Победы, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня, пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня, пресс-служба администрации Екатеринбурга

Площадь знамени составляет 40 кв. м., а высота флагштока — 30 м. В церемонии поднятия поучаствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты законодательного собрания региона и городской думы, волонтеры, сотрудники администрации и местные жители.

«Свердловск внес огромный вклад в дело общей победы: именно в наш город были эвакуированы заводы, которые в кратчайшие сроки начали выпуск так необходимой фронту продукции»,— сказал господин Орлов.

Ранее в Екатеринбурге встретили ретро-поезд «Эшелон Победы». На перроне собралось несколько сотен человек, перед прибытием поезда провели флешмоб «Вальс Победы»

Анна Капустина