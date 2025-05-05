В Нижегородской области скорректируют условия размещения гособлигаций

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение заксобрания проект поправок к региональному закону «О бюджетном процессе…». Его предлагается дополнить статьей, позволяющей размещать облигационные займы независимо от остатков средств на счетах областного бюджета. Минфин будет ориентироваться на конъюнктуру финансовых рынков, следует из пояснительной записки к проекту закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ней уточняется, что процедура размещения облигаций требует времени, и планируемая дата размещения зависит от рынка. Изменить дату размещения после запуска процедуры без имиджевых и финансовых потерь невозможно. При этом ежедневные поступления доходов в бюджет носят волатильный характер, и прогнозировать наличие или отсутствие остатков средств на счетах на дату размещения ценных бумаг заранее нельзя. «В связи с этим существует риск, что на дату осуществления заимствований в виде ценных бумаг на счетах по учету средств областного бюджета могут сложиться остатки собственных средств», — отмечается в проекте закона.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025-2027 годах минфин Нижегородской области планирует разместить три облигационных займа на 37 млрд руб. Первый заем на 15 млрд руб. запланирован на середину 2025 года. На 1 апреля 2025 года госдолг региона составлял 161,1 млрд руб., из них 133,9 млрд руб. приходились на федеральные бюджетные кредиты, еще 26 млрд руб. – на ценные бумаги и 1,1 млрд руб. – на госгарантии.

Владимир Зубарев